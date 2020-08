In un intervento a un meeting di Rimini, Mario Draghi ha insistito molto sul fatto che soltanto i giovani potranno permettere all’Europa di superare questa crisi e rinascere economicamente.

L’ex governatore della Bce Mario Draghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’Unione Europea durante un meeting che si è tenuto nella città di Rimini. Draghi ha insistito molto sul ruolo delle giovani generazioni in quella che è sicuramente una delle fasi storiche più delicate e difficili della storia del vecchio continente. E adesso, dopo una pandemia che ha costretto tutte le nazioni europee a rivedere strategia e priorità per il futuro, per Draghi il tema dell’istruzione è più che mai fondamentale. I sussidi che verranno garantiti dal recovery Fund sono uno strumento indispensabile per affrontare e superare questa crisi economica. Al contempo però è importante a suo parere qualificare professionalmente le nuove generazioni perché quando gli aiuti finiranno, dovranno essere loro i protagonisti della ripartenza economica del continente.

Draghi: “Rischio distruzione di capitale umano senza precedenti nella storia”

Altrimenti si andrà incontro a una “distruzione di capitale umano di proporzioni senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale”. Per l’ex governatore di Banca d’Italia e della Bce, l’Unione Europea deve fare di tutto per uscire da questa crisi con maggiore forza e coesione rispetto al passato, ma per fare questo serve “un impegno speciale” da parte di tutte le nazioni.

Draghi: “Trasparenza e condivisone principi fondamentali dell’azione dei governi”

Draghi ha infatti spiegato che l’emergenza economica e sanitaria che stiamo vivendo richiede “maggiore discrezionalità nella risposta dei governi, che non nei tempi ordinari: maggiore del solito dovrà allora essere la trasparenza delle loro azioni, la spiegazione della loro coerenza con il mandato che hanno ricevuto e con i principi che lo hanno ispirato”. Nel corso del suo intervento, Draghi ha poi aggiunto che “trasparenza e condivisione sono sempre state essenziali per la credibilità dell’azione di governo; lo sono specialmente oggi quando la discrezionalità che spesso caratterizza l’emergenza si accompagna a scelte destinate a proiettare i loro effetti negli anni a venire”.

