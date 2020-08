Diletta Leotta e Ibrahimovic potrebbero essere la coppia di questa estate. I due personaggi di spicco del mondo del calcio starebbero insieme proprio in questo momento.

Lo spot che vedeva insieme Diletta Leotta ed il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic è ormai noto a tutti. Un siparietto tra i due, con la bellissima donna che veniva di fatto allenata dal calciatore, uno di quelli che non molla mai. Ebbene potrebbe essere nato davvero qualcosa tra i due sul set della pubblicità, tanto che si sta parlando di una nuova ed improvvisa storia d’amore tra di loro. Secondo Chi, la coppia starebbe insieme da un po’ di tempo e questi giorni di vacanza insieme starebbero cementando il loro rapporto. Questa ipotesi continuerebbe ad essere sostenuta da un insieme di prove e persino da una confessione dello stesso bomber svedese.

Diletta Leotta e Ibrahimovic coppia del momento? C’è una confessione

Il centravanti rossonero avrebbe confidato ad un amico, riporta Chi, che tra lui e la donna siciliana c’è qualcosa di più. Entrambi sono stati scelti come testimonial per un’agenzia di strumenti di allenamento e qualcosa è nato. La superstar del mondo del calcio è voltato in Sardegna proprio in queste ore, dove la donna volto di DAZN sta trascorrendo le vacanze. Entrambi sono stati avvistati in spiaggia e si parla anche di una cena nello stesso ristorante, nella stessa notte, ma in tavoli diversi. Insomma, pare proprio che ci sia qualcosa tra l’attaccante e la giornalista, e potrebbe essere molto più che un semplice rapporto professionale e pubblicitario. Chissà che qualcosa non possa essere annunciato nei prossimi mesi. Lo svedese è in una profonda crisi con la moglie e infatti è partito per l’isola italiana da solo, senza di lei.

