Diletta Leotta si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza prima di tornare a lavoro. La stagione calcistica incombe, così come gli impegni con la radio, ma c’è ancora tempo per rilassarsi in scenari mozzafiato. La showgirl siciliana ha deciso di trascorrere la sua estate tutta in Italia. Dopo aver archiviato la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, con il quale passava molto tempo in quel di Miami, è tornata alle origini, alla sua Sicilia e alla Sardegna. Prima una bella uscita con le amiche, tra cui la schermitrice Rossella Fiamingo, nella terra natale, tra giornate trascorse al mare e serate in allegria. Qualche festicciola e tante gite in barca, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, tema da sempre a cuore della Leotta che ha usato anche i social per ricordarlo.

Diletta Leotta, bagno in un luogo da sogno: che curve mozzafiato

L’estate della conduttrice non si è fermata però alle giornate siciliane ma si è spostata in quel della Sardegna, se possibile in scenari ancora più da sogno. Nell’ultimo post condiviso su Instagram, Diletta è immersa in acque cristalline con il suo splendido costume blu, che mette in mostra in lontananza delle curve davvero mozzafiato. Ai fan non è passata inosservata la piscina naturale ripresa nella foto, impreziosita dal fascino della Leotta, sempre a suo agio in queste situazioni. Immancabili come sempre i commenti di ammirazione e ironia, tra chi invidia la location e chi non resiste alla sua procacità.

