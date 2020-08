Sulla Bovesana, strada provinciale di Cuneo, un grave incidente tra un’auto ed un camion ha provocato la morte di una donna di 28 anni

Un altro gravissimo incidente sulle strade italiane è balzato agli onori della cronaca. Poche ore fa, infatti, sulla strada provinciale Bovesana di Cuneo un’auto ed un camion si sono scontrati con risvolti fatali per una ragazza di 28 anni. Sul posto sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco con l’ausilio di due autogru per mettere in sicurezza la zona. I sanitari del 118 invece sono impegnati per i soccorsi in loco ed i carabinieri stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Incidente Cuneo, la vittima si chiama Gloria Rovere

La vittima dell’incidente sulla Bovesana si chiama Gloria Rovere. La donna era un’addestratrice cinofila che era a bordo di una 500 quando viaggiava in direzione del capoluogo di provincia. La giovane aveva lavorato per molto tempo come estetista nel negozio di parrucchiera di sua madre, Elisa Cascella, in via Roma a Caraglio. Conosciuta dagli abitanti del luogo, la sua morte ha gettato nello sconforto un’intera comunità. La salma è stata portata all’obitorio del cimitero di Cuneo.

