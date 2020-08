Coronavirus, Uk: una delle più note catene di vendita al dettaglio britanniche ha annunciato settemila esuberi, al quale dovrà rispondere con tagli del personale.

L’impatto del Coronavirus sull’economia mondiale è stato, ed è tuttora, molto difficile da gestire. Molte sono infatti le catene di vendita, anche molto importanti e rinomate, che si sono trovate costrette a dover riorganizzare il lavoro e i ruoli. L’agenzia di informazione Ansa ha fatto sapere che la nota catena di vendita al dettaglio britannica, la Marks and Spencer, ha annunciato che si troverà costretta a tagliare 7mila posti di lavoro, proprio a causa dell’impatto della pandemia.

La catena, da quanto si apprende, è stata costretta a chiudere una serie di negozi a causa delle difficoltà legate al Coronavirus. Ad oggi, Marks and Spencer impiega più di 80mila persone in tutto il mondo. Nella nota, la catena di vendita tiene a precisare che i tagli ai 7mila posti avverranno, principalmente, su base volontaria o attraverso prepensionamento.

Coronavirus, Uk: la situazione

La situazione in Gran Bretagna, in merito al numero dei contagi, ci è riportata dai dati della Johns Hopkins University. Il Regno Unito conta, ad oggi, un totale di 321.064 casi, con i decessi che hanno raggiunto quota 41.454. La Gran Bretagna si trova immediatamente al di sotto dell’Iran, che conta invece un totale di 345.450 casi e un numero di morti decisamente minore: 19.804. Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, rimane l’America del presidente Trump, che conta ad oggi un totale di 5.443.162 casi e 170.548 decessi. Alle spalle degli Usa si trova invece il Brasile, con un totale di 3.359.570 casi. Il numero di decessi, in Brasile, è leggermente inferiore a quello degli Usa. Nel Paese si contano infatti 108.536 decessi.

