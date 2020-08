Coronavirus, nuovi casi in Corea: a Seul chiese in lockdown per evitare una nuova ondata. 546 contagiati nelle ultime 48 ore

La Corea del Sud sta vivendo una seconda ondata di contagi da coronavirus nel paese. A finire nell’occhio del ciclone sono state questa volta le chiese, dopo la scoperta di un nuovo focolaio a Seul.

Un pastore conservatore è risultato positivo al Covid-19, due giorni dopo aver partecipato a una protesta antigovernativa a Seoul che ha attirato migliaia di persone.

Più di 400 casi di infezione sono stati collegati all’enorme chiesa del reverendo Jun Kwang-hun nel nord di Seul, emersa nelle ultime ore.

Le istituzioni locali temono che la diffusione del virus possa peggiorare dopo che migliaia di manifestanti, tra cui lo stesso Jun e membri della sua chiesa, hanno marciato sabato nel centro di Seul nonostante le richieste dei funzionari di restare a casa.

Coronavirus, nuovi casi in Corea: Seul chiude le chiese

“Dopo che un membro della chiesa di Sarang Jeil è risultato positivo per la prima volta il 12 agosto, lunedì ne sono stati identificati altri 123, portando il numero di casi a 438, di cui 282 a Seul“, ha dichiarato Park Yu-mi, direttore della sanità pubblica del governo della capitale.

La chiesa di Jun è diventata il secondo più grande cluster di virus della Corea del Sud, dopo il bacino di Daegu che ha registrato oltre 5.000 casi tra la fine di febbraio e marzo.

Le chiese sono state una fonte costante di infezioni nel paese asiatico. In molte occasioni non è stato possibile imporre ai fedeli di indossare maschere ed evitare assembramenti, veicolando così lo scoppio del nuovo focolaio.

“Stiamo vedendo la situazione attuale come un possibile rischio di trasmissione su larga scala“, ha detto lunedì Jeong Eun-kyeong, direttore dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC).

“Siamo di fronte a una crisi in cui se l’attuale diffusione non è controllata, porterebbe un aumento esponenziale dei casi, che potrebbe a sua volta portare al collasso del nostro sistema medico, causando enormi danni economici“.

La Corea del Sud ha registrato oggi altri 246 nuovi casi di coronavirus. Le chiese sono state messe in regime di lockdown in attesa di capire come contenere il nuovo focolaio.

