Il coronavirus può diffondersi e sopravvivere nell’aria. Questo il risultato di uno studio effettuato all’Università della Florida

Il coronavirus continua a essere oggetto di studio da parte degli esperti. In America, il team di ricerca dell’Università della Florida è giunto a una conclusione. Gli studiosi hanno isolato alcune goccioline di aerosol virus vive presenti in una stanza con pazienti positivi al covid.

Il risultato di questo studio è straordinario. Il virus riesce a sopravvivere nell’aria e il distanziamento sociale tra i due e i quattro metri non basta per evitare il contagio.

La ricerca non ha ancora ottenuto la revisione da parte di altri scienziati ma, come ha affermato in un’intervista al New York Times la dottoressa Linsey Marr, “questo è quanto le persone stavano chiedendo a gran voce”. “La prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol” potrebbe far cambiare ulteriormente le nostre abitudini. Molti esperti sostengono comunque che non sia ancora chiaro se la quantità di virus rintracciato sia sufficiente a causare l’infezione.

Udine, rintracciati migranti positivi al covid

Nella giornata di ieri due migranti risultati positivi al coronavirus, sono stati rintracciati nella provincia di Udine. Ad annunciarlo il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi.

Il vicepresidente afferma che “i richiedenti asilo avevano passato la frontiera tra Italia e Slovenia dopo aver concluso il tracciato della cosiddetta Rotta balcanica”.

Sono stati sottoposti al tampone ed è stata riscontrata la positività al covid. Dopo il test i due migranti sono stati immediatamente posti in isolamento, senza entrare in contatto con altre persone a rischio.

