Dopo i casi confermati in Cina, ecco il primo caso di peste registrato in California.

Lo scorso 8 luglio le autorità cinesi avevano chiuso diverse località turistiche a seguito della conferma di un caso di peste bubbonica a Bayannur.

In quell’occasione sono stati banditi ai visitatori cinque punti panoramici nelle praterie limitrofe. Anche la Russia aveva preso misure per evitare la diffusione del contagio, imponendo l’aumento dei controlli contro la caccia alle marmotte al confine con Cina e Mongolia.

Dopo la Cina l’America. Nella California, a distanza di 5 anni si registra un nuovo caso di peste. Il Dipartimento della Sanità pubblica americana ha fatto sapere che un residente di South Lake Tahoe è risultato positivo al batterio della peste. Adesso l’uomo si sta sottoponendo a cure mediche a casa.

California, la positività alla peste non preoccupa le autorità locali

E’ il primo caso apparso in California, l’ultimo risale al 2015, esattamente cinque anni. Il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe è risultato positivo, e ora si sta sottoponendo a cure mediche a casa: è il primo caso apparso in California da cinque anni. I funzionari sanitari ritengono probabile che il paziente sia stato morso da una pulce infetta mentre camminava con un cane lungo il lago.

La positività alla peste del paziente comunque non preoccupa le autorità locali. Infatti secondo il Centers for Disease Control and Prevention, negli USA c’è una media di sette casi di peste all’anno.

