Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain parla del possibile ritorno al Napoli dopo che i bianconeri l’hanno messo in lista cedibili

La Juventus del futuro, quella a cui dirigenti e tecnico stanno lavorando, non vede nei propri piani Gonzalo Higuain. I bianconeri, già da diverse settimane, starebbero lavorando per piazzarlo altrove ma senza alcun successo. Lui è fermamente convinto di rimanere, o almeno ci spera, come dichiarato anche da suo padre. Ora a parlare, però, è proprio l’attaccante argentino che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fox Sport.

“Al momento ho ancora un anno di contratto in Italia, il 24 torno e vediamo cosa succede. Sarebbe bella la Mls, ma al momento sono qui. Il calcio argentino invece non mi manca, anche se mi piace guardarlo”. Poi, alla domanda su un possibile quanto clamoroso ritorno al Napoli, ironizza pesantemente: “Ritorno? Certo, ma con la mascherina perché ora è meglio non rischiare. Seriamente, per ora non è nella mia lista un possibile ritorno a Napoli”.

Calciomercato Juventus, Higuain: “Non mi pento di aver lasciato Napoli”. Stessa sorte per Milik?

Gonzalo Higuain, nella sua intervista, parla senza peli sulla lingua dell’odio calcistico che i supporters azzurri nutrono nei suoi confronti: “Loro non hanno digerito la mia scelta. Non hanno accettato il trasferimento in uno dei club più forti e vincenti. Non mi pento assolutamente. Prima di me in molti sono passati alle rivali, come Pirlo e Ronaldo. Nessuno però li ha chiamati traditori. Io sono andato via per la Champions e non l’abbiamo vinta per un pelo”.

Ora tra Juve e Napoli potrebbe esserci una sorta di Higuain bis. E’ infatti discussione di diverse settimane quella del possibile passaggio di Milik in bianconero. A frenare un’operazione già ben avviata, l’esonero di Sarri in favore del entrata di Pirlo. Con il nuovo tecnico le strategie potrebbero cambiare. Al momento è stand-by.

