Calciomercato Juventus: Paulo Dybala, al centro di diverse voci negli ultimi giorni, ha un’idea chiara su quello che vuole dal suo futuro

Mercato Juventus, Paulo Dybala sta godendo gli ultimi giorni di vacanza pronto per riattaccare la spina dopo le amarezze della Champions League. E dalla Spagna ha ascoltato tutte le voci sul suo futuro, sospeso tra un rinnovo milionario e una cessione per fare cassa. Ma l’argentino ha chiaro in testa quello che vuole fare e, salvo clamorosse sorprese, rimarrà alla Continassa.

A confermarlo è una nota arrivata dall’entourage del giocatore, seguito dal procuratore Jorge Antun. Tutto quello che è stato pubblicato negli ultimi giorni, con la possibiliutà concreta di un addio o in alternativa di un rinnovo a cifre astronomiche, è definito falso. “Paulo Dybala è un giocatore della Juventus – fa sapere chi lo gestisce – felice di esserlo. Per qudsto lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”. L’addio a Dybala per il colpo dal Liverpool quindi al momento è accantonato.

Mercato Juventus, CR7 rimane in bilico I boomakers sono certi del suo destino

Il raduno della nuova Juventus targata Andrea Pirlo comincerò a Torino la prossima settimana, lunedì 24 agosto. E la intenzioni del nuovo allenatore, già espresse al club nei giorni scorsi, sono chiare: trattenere Cristiano Ronaldo ma anche Paulo Dybala, perché sulla quualità può ricostruire.

In realtà però all’estero continuano ad essere convintissimi che CR7 cambierà maglia nel giro delle prossime settimane. A rilanciare la trattattiva oggi è il britannico ‘Sun’ che mette sul piatto anche le cifre. Se l’argentino vale almeno 100 milioni di euro, per Cristiano Ronaldo la Juve può incassare 60 milioni e sgravarsi anche del suo contratto.

Come amano fare i britannici, le lavagne dei bookmakers hanno già aggiornato le quote. La destinazione più probabile, quasi certa, rimane il PSG, bancato 1,87 in media. Appena più sotto un trasferimento in MLS, negli Stati Uniti (a 2,05) e molto più altye le altre. Il ritorno al Real Madrid è quotato 4,5, quello al Manchester United a 5,5. A quota 10 invece Bayern Monaco, Sporting Lisbona e la Cina. A 20 il Manchester City, a 33 il Liverpool e a 50 un suggestivo Barcellona.