Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha deciso di schierare l’esercito al confine occidentale del paese mentre Mosca avverte Francia e Germania di evitare ingerenze

Aleksandr Lukashenko, leader della Bielorussia, ha annunciato di aver schierato un gruppo di uomini armati ai confini occidentali del paese. Intanto Putin avverte Francia e Germania, che avevano chiesto lo stop alle violenze contro i manifestanti, di evitare ingerenze. Le proteste, ricordiamo, sono cominciate dopo che le elezioni presidenziali hanno confermato Lukashenko alla guida del paese che va avanti dal ’94.

Il leader, che ha spiegato di temere un golpe ed un intervento di potenze straniere, aveva già nei giorni scorsi annunciato il rafforzamento di militari Nato nella regione. Ad appoggiarlo c’è la Russia con Vladimir Putin che, come già accennato, ha avuto contatti telefonici con la Merkel e con Macron oltre che con il presidente del Consiglio europeoCharles Michel. Nonostante il leader russo abbia chiaramente fatto sapere di essere pronto al supporto militare nei confronti del governo bielorusso, l’Europa ha ribadito di voler fermare le violenze contro i manifestanti.

Bielorussia, Lukashenko contro l’opposizione: domani il vertice europeo

L’opposizione bielorussa, al cui capo c’è la candidata alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya, ha spiegato di volere che si tengano nuove elezioni e di assicurare un trasferimento pacifico di potere. Ad aderire al comitato d’opposizione gente come Svetlana Alexievich, premio Nobel, e Maria Kolesnikova, membro del consiglio.

Domani ci sarà un vertice europeo alle 12 per discutere della situazione e sarà presente anche il premier italiano Giuseppe Conte. Intanto arriva l’appello l’arcivescovo metropolita di Minsk–Mogilevmons. Tadeusz Kondrusiewicz: “I prigionieri hanno bisogno di aiuto umanitario e sanitario, ma anche di quello spirituale. Al momento non è stato permesso ai sacerdoti di entrare nelle prigioni. Sappiamo da chi è uscito dalla prigione delle condizioni molto gravi in cui sono stati”.

