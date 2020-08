Wanda Nara si rilassa in piscina sul lettino gonfiabile di casa propria e mostra a tutti un lato b letteralmente da urlo: foto e video

Mentre Mauro Icardi accede con il suo Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League, dove troverà di fronte il Lione, la moglie ed agente Wanda Nara si gode alcuni momenti di relax nella sua lussuosa casa di Parigi. La donna ha a disposizione una gran piscina dov’è solita passare le belle giornate all’insegna di sole ed nuotate.

Wanda Nara mostra il lato b: i fan impazziscono – FOTO e VIDEO

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram la bella signora Icardi ha letteralmente fatto impazzire i milioni di fan che la seguono (6.8) ma non solo. La donna ha pubblicato uno slideshow dove mostra una foto mentre è distesa supina a prendere il sole in costume ed il suo lato b da urlo ha scatenato una valanga di commenti e like in pochissimi minuti. Non da meno il video il cui ‘gioca’ con i piedi nell’acqua. La giornata, come dimostrato dalla storia, l’ha passata insieme ai suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Que nada interrumpa tu calma 🦩 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 7:18 PDT

