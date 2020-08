Tragico epilogo quello della serata di domenica ad Arzinago (Vicenza): un pirata della strada ha travolto e ucciso una quindicenne.

Vicenza: nella serata di domenica, un’automobile, guidata da un pirata della strada, ha travolto una ragazzina di 15 anni, uccidendola. L’uomo poi, come riporta Tgcom24, non si è fermato per prestare soccorso alla quindicenne, bensì, si è dato alla fuga. A lanciare l’allarme alle autorità sono stati infatti alcuni passanti i quali, dopo aver visto il corpo della 15enne a terra, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Da quanto si apprende, la ragazzina sarebbe stata “falciata” alle spalle. I Carabinieri, che sono immediatamente accorsi sul luogo, stanno lavorando sul caso e, da quanto si apprende, hanno già raccolto indizi per risalire all’identità del pirata.

Vicenza, pirata della strada investe e uccide 15enne

La ragazzina, come riporta Tgcom24, era da poco uscita di casa per fare qualche passo. L’incidente, da quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 21 di domenica. Il tragico evento si è verificato in zona collinare e il tratto di strada, di per sé poco trafficato, è anche scarsamente illuminato.

Coronavirus, la situazione a Vicenza

Nel frattempo, in Veneto si sono registrati nuovi 78 casi di Coronavirus. I dati registrati dalla Regione Veneto del 16 agosto, riportati dal Giornale di Vicenza, portano il dato complessivo della Regione a un totale di 21.210 dall’inizio della Pandemia. Da quanto si apprende, i casi attualmente positivi in Regione sono, 1607. I pazienti ricoverati per Covid sono attualmente 117, di cui 35 positivi e 5 in terapia intensiva.

Nello specifico, a Vicenza, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 5. Il totale è dunque salito a 2.991. Sale invece a 118 il numero degli attualmente positivi, con 707 casi di isolamento domiciliare.

