Terremoto in Grecia, forte scossa di magnitudo 5.1: ecco la situazione in seguito a quanto accaduto proprio in questi minuti.

Grandissima paura in Grecia, dove precisamente alle ore 9:27 è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo cui il sisma sarebbe di magnitudo 5.1 e avrebbe fatto registrare una profondità di 96 chilometri nella parte meridionale del paese.

Per il momento non si registrano danni a persone o cose, ma seguiremo con grande attenzione la situazione e vi aggiorneremo in caso di novità importanti.

