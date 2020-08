Un papà di 40 anni e suo figlio di 10 anni sono morti in un incidente sull’autostrada A1 tra Cassino e Caianello, per gran parte della giornata chiuso il traffico in direzione Napoli.

L’incidente è avvenuto mentre i due si trovavano sulla moto di proprietà dell’adulto. Provenivano da Angri, in provincia di Salerno, e per motivi ancora non chiariti si sono scontrati violentemente con il guardrail.

Lo scontro è avvenuto alle 12.30 forse in conseguenza di un tamponamento, la moto era diretta verso Napoli. L’autostrada è rimasta chiusa nel tratto tra Cassino e Caianello per molte ore, l’uscita consigliata agli automobilisti era quella di Pontecorvo, per poi confluire sulla SS6 Casilina e tornare sull’autostrada proprio a Caianello.

La Polizia Stradale di Cassino ha effettuato i rilievi di rito, ma il loro lavoro è stato reso più difficile da un secondo scontro tra Valmontone e Colleferro. Infine, un nuovo tamponamento si è registrato tra Anagni e Colleferro e ha coinvolto cinque macchine, causando una decina di feriti.

A1 Autostrada degli incidenti mortali

Il dramma del papà e del figlio avvenuto al chilometro 699 della A1, autostrada tristemente nota per l’alto numero di incidenti mortali che vi si verificano ogni anno.

A inizio giugno, un incidente fatale si era verificato sempre sull’A1 all’altezza di Arezzo. Avevano perso la vita quattro persone, tra cui due bambini. Lo scontro era avvenuto tra un mezzo pesante e un’automobile, l’autista dell’auto è stato sottoposto a indagine per omicidio plurimo colposo.

I bambini morti nell’incidente erano una neonata di appena otto mesi e una piccola di dieci anni. Sulla monovolume in cui viaggiavano le bambine c’erano altre cinque persone. In questo caso, la dinamica dello scontro ricostruita dagli inquirenti ha permesso di appurare come il papà delle minori era alla guida dell’automobile quando ha perso il controllo schiantandosi contro il mezzo pesante sulla corsia di emergenza. Morti anche i due nonni delle ragazze.