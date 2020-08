Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Fox News, ha annunciato nuove sanzioni contro Huawei. Una scelta che farà salire ulteriormente la tensione con la Cina.

Il Dipartimento del Commercio Usa ha annunciato che gli Stati Uniti si apprestano ad inasprire le sanzioni nei confronti di Huawei, azienda cinese che si occupa di telecomunicazioni. Queste infatti verranno estese ad altre trentotto filiali del colosso cinese. L’amministrazione guidata da Donald Trump continua dunque nella sua campagna per estromettere Huawei dal territorio americano. Wilbur Ross, Segretario al Commercio Usa, ha dichiarato che questa decisione si è resa necessaria dopo aver appurato che l’azienda ha “intensificato gli sforzi per ottenere semiconduttori avanzati sviluppati o prodotti utilizzando software e tecnologie statunitensi per raggiungere gli obiettivi politici del Partito Comunista Cinese”. Anche Trump ha commentato la decisione durante un’intervista concessa a Fox News.

Trump: “Huawei ci spia”

Il Tycoon ha giustificato questa decisione affermando che “non vogliamo la loro tecnologia negli Stati Uniti perché ci spiano e non faremo niente nei termini di condivisione di intelligence con qualsiasi Paese che la usi. Io la chiamo Spywei, spiano il nostro Paese”. Accuse molto pesanti quelle del Presidente Usa, che alimentano la tensione politica con il Governo di Pechino. Trump ha poi avvertito l’Inghilterra e l’Unione Europea del fatto che se continuano a non prendere provvedimenti nei confronti di Huawei, gli Stati Uniti potrebbero anche decidere di non condividere più con loro alcun informazione dell’intelligence.

L’Italia esclude Huawei dalla gara per la rete 5G

La posizione dell’Italia in merito non è chiara. Nel mese di luglio però, il governo ha deciso di escludere l’azienda cinese dalla gara d’appalto per la rete 5G. Una decisione che è stata motivata dal timore di Telecom Italia che la Cina, servendosi del colosso cinese, potesse spiare il governo e minare la sicurezza informatica dello stato.

