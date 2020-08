Con un tweet pubblicato nel pomeriggio, il gruppo Friedkin ha annunciato l’acquisizione della Roma Calcio. A stretto giro le prime dichiarazioni del neo presidente.

Arriva l’ufficialità dell’acquisto da parte del gruppo Friedkin della As Roma Calcio. A comunicarlo è stata la società attraverso alcune righe postate sul proprio account Twitter. Si conclude così una trattativa lunghissima durata molti mesi e che si era arenata a causa del lockdown e della crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus. In attesa di poter verificare “sul campo” cosa farà il gruppo per rilanciare un club che negli ultimi anni della gestione Pallotta è andato incontro a diverse difficoltà, un primo endorsement era già arrivato nella giornata di oggi da parte di Rossella Sensi, proprietaria della squadra fino alla cessione alla società americana. Questa infatti ha accolto con entusiasmo l’arrivo del nuovo gruppo americano, dichiarando che già solo il fatto che Friedkin abbia fatto trasferire il figlio nella capitale, è un simbolo concreto di una reale volontà di far rinascere il club. A Pallotta andranno in tutto 591 milioni, anche se una parte di questi era già stato versato in precedenza come caparra per l’acquisizione. E sono arrivate subito anche le prime dichiarazioni del neo presidente che ha innanzitutto ringraziato Pallotta e chiunque abbia fatto parte della passata gestione.

Roma Calcio, le prima dichiarazioni di Friedkin e il saluto di Pallotta al club

Friedkin ha poi assicurato che “il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”. A stretto giro sono arrivati anche i saluti dell’ormai ex presidente James Pallotta. L’imprenditore americano ha scritto che “voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. AS Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili.”

