Per la serie ricette top, la Caesar salad: un piatto gustosissimo e dalla preparazione facile e veloce. Con pochi ingredienti possiamo preparare un piatto estivo da leccarsi i baffi.

Ideata e creata dallo chef italiano Cesare Cardini, emigrato negli Usa negli anni Venti del secolo scorso, la Caesar salad si presenta come un piatto dal gusto intenso e delizioso. Perfetto per la stagione estiva, in realtà questo piatto può essere gustato quando ne abbiamo voglia, soprattutto se teniamo in considerazione la sua facile e velocissima preparazione. Vediamo insieme come preparare una gustosissima Caesar salad.

Caesar salad: gli ingredienti

Lattuga: 4 cespi medi

Pane casareccio: 2 fette

Parmigiano Reggiano: 100 g

Aglio: 2 picchi

Worcestershire sauce: 1 cucchiaino

Uova: 1

Sale fino

Olio extravergine d’oliva

Pepe nero

Aceto di vino bianco: 1 cucchiaio

Succo di limone: 2 cucchiai

Ricette top: la preparazione della Caesar salad

Iniziamo la preparazione della Caesar salad lavando bene la lattuga e scegliendo le foglie più morbide, dall’interno. Tagliamo il pane, eliminiamo la crosta e ricaviamone dei cubetti. Frulliamo no spicchio d’aglio, e uniamolo a un po’ d’olio d’oliva: avremo così dell’olio EVO aromatizzato all’aglio. Mettiamo quest’ultimo in una padella antiaderente e versiamoci dentro i cubetti di pane, per farli tostare.

Occupiamoci ora della salsa: versiamo in un mixer il succo di limone, l’uovo fresco (la ricetta originale dice che va cotto un minuto in acqua bollente), l’aceto, l’aglio, il sale, il pepe e la salsa worcestershire. Frulliamo il tutto. Mentre frulliamo, aggiungiamo l’olio un po’ alla volta. Otterremo così una salsa densa, molto simile alla maionese.

A questo punto, siamo pronti per impiattare: mettiamo le foglie di lattuga sul fondo del piatto, uniamo i crostini di pane e il parmigiano a scaglie. Una volta composta l’insalata, versiamo sopra la salsa. Siamo pronti per gustarci questo fantastico piatto. La Caesar salad può essere servita anche con petto di pollo tagliato a listarelle e cotto in padella. C’è chi preferisce unire anche i pomodorini alla ricetta.

