Un uomo e una donna di Ravenna hanno drogato e violentato una giovane di 34 anni che si era affidata a loro per superare difficoltà amorose. Sono stati arrestati per violenza sessuale aggravata.

I due avevano proposto alla ragazza di traslocare nella loro abitazione, il tranello sarebbe stato la proposta di effettuare una terapia per lei e il suo partner. I conoscenti della giovane l’avrebbero poi segregata per giorni.

Assoggettata mentalmente e fisicamente anche con l’uso di droghe, la ragazza avrebbe subito abusi e violenze sessuali di ogni tipo. Riempita di cocaina, non sarebbe stata capace di opporsi ai suoi carcerieri.

L’uomo della coppia, di 42 anni, è stato condotto in carcere e incriminato per violenza sessuale di gruppo, la sua fidanzata è indagata a piede libero per gli stessi reati. Le indagini sono condotte dalla Polizia del commissariato di Ravenna.

Violenze sessuali anche alla presenza di un minore

La ragazza sarebbe stata tenuta prigioniera tra il 17 e il 21 luglio, lei stessa sarebbe poi riuscita a sfuggire dalla morsa della coppia per recarsi dalla polizia e denunciarli. Agli inquirenti ha raccontato di essere stata attirata con l’inganno nella casa della coppia per risolvere i problemi con il proprio compagno. Una volta lì, sarebbe stata messa sotto pressione psicologica e avrebbe anche subito minacce. In casa, sarebbe stato presente durante gli abusi anche il bambino della coppia.

La vittima ha raccontato anche di aver subito violenza fisica, sulle sue gambe sarebbero stati rilevati dei lividi procurati forse da un cucchiaio che le sono valsi una prognosi di venti giorni. Le richieste dei carcerieri avrebbe riguardato anche il girare dei filmati pornografici da diffondere sul web.

Non è stata ancora fissata una data per l’interrogatorio di garanzia per l’uomo finito agli arresti, che comunque dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.