Dopo circa due settimane dalla scomparsa di Gioele, ancora nessuna traccia. Mentre di sua madre, Viviana Parisi è stato ritrovato il corpo senza vita nelle campagne di Caronio nel messinese l’8 agosto

Sono passate circa due settimane dalla sua scomparsa, ma nonostante l’impegno delle forze dell’ordine Gioele non è stato ancora ritrovato. Il corpo di sua madre, Viviana Parisi, è stato rinvenuto senza vita nelle campagne di Caronio cinque giorni dopo la scomparsa, l’8 agosto. Da allora le ricerche per ritrovare il piccolo Gioele non si sono mai fermate e oggi, è arrivata una testimonianza che potrebbe aiutare la procura a risolvere il caso.

Dopo l’incidente avvenuto in autostrada “Gioele era ancora vivo. Era in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. Questa è parte della ricostruzione fatta dal testimone oculare resa nota oggi dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che si occupa delle indagini sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio. Secondo il procuratore “Gioele aveva gli occhi aperti» e il teste è attendibile”.

I testimoni: “Gioele stava bene”

La testimonianza è stata rilasciata da dei turisti del Nord, in vacanza in Sicilia. Spiega Angelo Cavallo che “i testimoni inizialmente avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l’incidente e si sono presentati”.