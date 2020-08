View this post on Instagram

Sciacquatevi la bocca e l’anima prima di venire qui sul mio Instagram a giudicare. Ricordatevi che le vostre parole vomitate sotto i miei post.. sono molto, ma molto più volgari del mio semplice corpo nudo. Quel che fuoriesce ti ritorna dice la Legge dell’Attrazione, quel che dai ricevi, quello che semini raccogli. Tutta la cattiveria e la rabbia che molti sfogano sui social, oltre che essere offensiva e controproducente, è un riflesso di quello che hanno dentro di loro. Suggerisco, e lo faccio con amore, di sfogare tutta quella pesantezza, il rancore, la gelosia, l’invidia e la rabbia, in una corsa fuori all’aperto, urlate al cielo, liberatevi da ciò che schiaccia la vostra vera anima. Potete essere stronzi quanto volete, ma la verità è che tutti hanno bisogno di una carezza, di un abbraccio, di un amico o amica, di un complice, un sorriso, un massaggio fatta da mani amorevoli. Sotto tutte le nostre maschere , vorremmo solo stare sereni e ridere in piena salute. È questo quello desiderano quasi tutti. Non capisco questo accanimento su dei nudi o dei miei pensieri condivisi con delle persone (non follower – PERSONE) interessate sul mio Instagram. Mi spiace sinceramente quando vedo il tempo prezioso che certa gente spreca a scrivere cagate. Le cagate ritornano tutte in una forma o in altra. 🧘🏼‍♀️👍🏼❣️❤️❣️❣️ #naikerivelli #haters #iloveyou @ornellamuti #oldpictures