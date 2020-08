Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Indaga la procura di Ragusa

Un altro orrendo fatto di cronaca arriva dalla Sicilia. Dopo la scomparsa del piccolo Gioele, figlio della Dj Viviana Parisi, un bimbo di un anno è morto nelle scorse ore nella provincia di Ragusa. Il piccolo, residente con la famiglia a Modica, si è spento in ospedale dopo essere stato ricoverato dai genitori in condizioni critiche. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Secondo le prime ricostruzioni, però, il neonato presenterebbe dei grossi lividi sulla pelle, segno di presunte percosse. Proprio a tal ragione la procura di Ragusa ha deciso di aprire un’inchiesta ufficiale per accertare le cause del decesso. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bimbo, in modo da togliere ogni dubbio. La versione del, papà e della mamma non sembra convincere le forze dell’ordine che al momento hanno dei dubbi sulla natura dell’incidente fatale.

Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta

Secondo quanto ricostruito da una vicina di casa, sarebbe stata quest’ultima a chiamare i soccorsi dopo aver sentito le urla preoccupate della madre. Gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto dopo pochi minuti e hanno trasportato il piccolo di un anno presso l’ospedale del paese siciliano. Dopo il ricovero d’urgenza nel Pronto Soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La madre e il padre del bambino sono originari del piccolo centro di Rosolini, una cittadina di appena 20mila abitanti nella punta Sud della Sicilia. Il nucleo familiare risiedeva a Modica ormai da anni, a circa 20 chilometri dal paese natale.

Nelle ultime ore la polizia ha deciso di fermare il convivente della madre che ora è indagato come responsabile della morte del bambino.

