Miguel Bosè sta continuando a protestare contro le mascherine, facendo apertamente la guerra al Governo della Spagna facendo scendere la gente in piazza.

Il Covid-19 continua a fare danni in tutto il mondo. La pandemia che ha colpito il mondo diversi mesi fa non si sta fermando e questo significa che continuano a essere necessarie tutte le misure per combattere la malattia. L’Organizzazione Mondiale Sanità ha tracciato la strada, i Governi da mesi stanno cercando di lottare contro la situazione interna per cercare di gestire la situazione. In Spagna le cose stanno andando particolarmente male. Tantissimi stanno morendo e l’infezione originaria di Wuhan sta colpendo il Paese con particolare forza, da mesi. Eppure c’è chi continua a sostenere che le limitazioni imposte dal Governo siano eccessive e non possano essere tollerate. E vadano pertanto combattute con forza e con grande mano ferma. In Spagna, in particolare, è Miguel Bosè. Il famosissimo cantante ha attaccato il Governo e sta guidando una protesta nazionale.

Miguel Bosè guida proteste contro mascherine: “Resistenza”

Il Covid-19 è senza dubbio un problema, ma continua ad essere sottovalutato da tante persone. E queste persone molto spesso trovano anche rappresentanti tra artisti, politici e persone di spicco. In particolare il noto cantante Miguel Bosè ha da diversi giorni iniziato una campagna mediatica contro l’obbligo di indossare la mascherina. L’artista ha sostenuto online che “Io sono la Resistenza” ed ha spinto le persone a scendere in piazza per protestare, ovviamente in modo pacifico. Una presa di posizione incredibilmente pericolosa, che potrebbe portare ad assembramenti senza misure di prevenzione e distanziamento sociale. Una posizione certamente controversa, che ovviamente sta portando tante persone a insultarlo sui suoi account ufficiali, dandogli dell’ignorante e del pericoloso complottista. Di seguito il video.