Da oggi 17 agosto le mascherine all’aperto sono nuovamente obbligatorie, ma ci sono delle regole ben precise da rispettare

Grazie ad un’ordinanza del Ministero della Salute, da oggi sono in vigore nuove regole in merito all’uso delle mascherine. I dispositivi di protezione saranno obbligatori dalle ore 18:00 alle ore 6:00 all’aperto in tutto il paese. Bisognerà dunque indossarle anche negli spazi in prossimità di esercizi pubblici, nelle strade e nelle piazze qualora non ci sia la possibilità di mantenere il distanziamento. Si potrà camminare, dunque, senza mascherina solo nel momento in cui non vi sono affollamenti e si possono mantenere distanze considerevoli con altre persone.

La regola, così com’è, lascia spazio all’interpretazione non essendo molto chiara. Per questo motivo, nelle prossime ore, dovrebbe essere chiarito il perimetro di applicazione dell’ordinanza. Ricordiamo che nessuna regione è esclusa dalla norma e, come ricordato dal ministro Speranza, i governatori possono introdurre misure solamente più restrittive.

LEGGI ANCHE—> Vicenza, 15enne investita e uccisa: si indaga sul pirata della strada

Mascherine obbligatorie dalle 18, l’infettivologo Bassetti: “E’ un virus fornaio?”

L’infettivologo Mario Bassetti, in merito all’obbligo di mettere la mascherina all’aperto dalle 18, ha utilizzato un velo di ironia per muovere una critica al governo: “Si continua con la strategia di terrore ed allarmismo, senza pensare alle conseguenze di tutto ciò.Ciò che più colpisce in merito a questo è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano ancora questa infezione, ma tutti quelli che si sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid. Io non partecipo a questo gioco al massacro. Sappiate – ironizza – che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e notte mentre al giorno riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere”.

LEGGI ANCHE—> Covid, aumento dei casi: parla il capo del Comitato tecnico scientifico