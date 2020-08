Arthur, prossimo a giocare per la Juventus, è risultato positivo all’alcoltest dopo un incidente stradale in cui è stato l’unico coinvolto

Arthur a fine giugno è stato il primo colpo annunciato ufficialmente dalla Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista arriva dal Barcellona, mentre Pjanic fa il percorso inverso verso la Spagna. Prima ancora di arrivare a Torino, però, il brasiliano già si sta facendo conoscere meglio ma non certo positivamente.

Il ragazzo alle 4 del mattino è stato protagonista di un incidente stradale a Palafrugell, sulla Costa Brava, urtando prima un marciapiede e poi finendo contro un lampione. La pattuglia di vigili presente nella zona è accorsa immediatamente sul luogo dell’accaduto e, vista la situazione, ha proceduto con l’alcoltest nei confronti di Arthur. Quest’ultimo è risultato positivi con 0,55 mg di alcol per ogni litro d’aria. Tenendo conto che il limite consentito è di 0,25, è scattata la denuncia ed ora per lui potrebbe essere disposto addirittura un processo.

Calciomercato Juventus, non solo Arthur: rivoluzione a centrocampo

Arthur, comunque, non sarà l’unico cambiamento che la Juventus apporterà a centrocampo in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico Andrea Pirlo sta studiando la rosa ed avrebbe richiesto già i primi possibili rinforzi nel frattempo. Dopo l’addio di Matuidi, passato all’Inter Miami, quasi sicuramente andrà via Khedira e forse uno tra Ramsey e Rabiot.

Pirlo avrebbe chiesto, come colpo da 90, il ritorno di Paul Pogba. I due hanno giocato insieme alla Juve e l’attuale tecnico ha un ottimo rapporto con il francese. Il problema rimane la valutazione fatta dal Manchester United di 150 milioni.

Ai bianconeri piace anche Sandro Tonali del Brescia che, però, è vicinissimo all’Inter per 35 milioni di euro. Sul taccuino di Paratici c’è anche Thomas Partey dell’Atletico Madrid, il cui costo è di 40 milioni di euro.

