Iran e Cina sono ormai prossimi a firmare un accordo commerciale in cui si assicurano reciproco sostegno economico. Una mossa che potrebbe mettere all’angolo gli Usa.

Cina e Iran stanno per firmare un accordo commerciale del valore di centinaia di miliardi di dollari. I negoziati per giungere a questa intesa sono iniziati nel 2016 e sembrano ormai essere in dirittura di arrivo. Un accordo che nasce anche dall’esigenza di sostenersi reciprocamente dagli Stati Uniti. Per quanto riguardo il contenuto di questo patto commerciale, alcuni dettagli sono stati resi pubblici il mese scorso dal New York Times, che è riuscito a venire in possesso di una bozza del testo.

Iran e Cina, cosa prevede l’intesa commerciale

L’Iran fornirà risorse naturali e idrocarburi alla Cina ad un prezzo di favore, mentre il governo di Pechino investirà circa 400 miliardi di dollari nel paese in infrastrutture. La Cina dovrebbe ottenere da questo accordo due grandi vantaggi competitivi. Il primo riguardo un consistente rafforzamento del progetto della Via della Seta. Questo infatti attraversa anche l’Iran e il potenziamento delle infrastrutture nel paese aiuterà sicuramente il suo sviluppo commerciale.

Leggi anche: Stati Uniti, sequestrate quattro petroliere iraniane

Iran e Cina, un accordo che potrebbe mettere in difficoltà gli Usa

Il secondo riguarda invece l’estensione dell’influenza geopolitica del governo cinese in quella zona. Il governo di Teheran grazie agli investimenti cinesi nella nazione avrà invece la possibilità di far ripartire la propria economia. Non bisogna infatti dimenticare che le sanzioni inflitte dagli Stati Uniti hanno messo in seria difficoltà il paese. Inizialmente in Iran, questo accordo commerciale è stato accolto con sospetto. Alcuni esponenti politici hanno infatti espresso più volte il timore che la Cina potesse andare oltre i patti stabiliti, ed estendere la propria egemonia sul golfo anche attraverso l’acquisizione dell’isola di Kish, che si trova in una posizione strategica da un punto di vista geopolitico e che ospita già adesso circa 5000 militari cinesi.

Leggi anche: Borse europee in perdita dopo le tensioni tra Cina e Stati Uniti