Tutto pronto per la semifinale di Europa League tra Inter e Shakthar. I nerazzurri sono chiamati all’impresa, per raggiungere il Siviglia in finale.

Manca poco alla semifinale di Europa League tra l’Inter di Antonio Conte e la compagine ucraina dello Shakthar. Vincere per i nerazzurri significa tornare in finale della seconda coppa europea dopo ben 22 anni, quando Ronaldo e compagni conquistarono la Coppa Uefa contro la Lazio dell’era Cragnotti. Mentre invece gli ucraini mancano in finale di Europa League dal 2009, dove lo Shakthar conquistò la coppa in finale contro i tedeschi del Werder Brema.

D’altra parte l’Europa League resta l’ultimo obiettivo stagionale dei nerazzurri, pronti a togliersi la soddisfazione di conquistare una coppa europea dalla Champions League della stagione 2009-2010. Come sempre Conte punterà sul duo Lukaku-Lautaro, pronto a perforare la difesa avversaria.

L’Inter però dovra fare attenzione al duo brasiliano dello Shakthar composto da capitan Taison e Junior Moraes. Gli ucraini stanno sorprendendo tutti in questa Europa League, stracciando ai quarti di finale gli svizzeri del Basilea. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match della Merkur Spiel-Arena.

Inter-Shakthar, dove seguire il match: Sky o Tv8?

Sarà possibile seguire la partita tra Inter e Shakthar sia in chiaro su Tv8, sia in pay-per-view su Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Come sempre infatti, Sky concede alla sua televisione in chiaro sul digitale terrestre una partita di Europa League e stasera ha optato per la gara dei nerazzurri.

Per tutti gli abbonati Sky che non saranno a casa, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile pere tutti i dispositivi mobili, come: smartphone, laptop e tablet. Da quest anno Sky offre l’offerta calcio anche sulla piattaforma streaming affiliata Now Tv. Ai nuovi clienti la piattaforma offre un mese di prova gratuito, poi deciderà l’utente se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

Per chi non è un abbonato a Sky, sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito di Tv8. Basterà cercare il nome del canale su Google, cliccare il primo risultato e poi visualizzare la diretta streaming della televisione in chiaro di proprietà Sky.

L.P.

