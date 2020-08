Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita valida per le semifinali di Europa League

L’Inter di Antonio Conte conquista una storica finale europea a 10 anni esatti di distanza dalla notte di Madrid. Nel 2010 il condottiero era Mourinho, in grado di regalare al presidente Moratti un’indimenticabile “Triplete“, grazie ai goal del fantastico “Principe de Bernal“, ovvero Diego Milito. A distanza di una decade sono cambiati i protagonisti e anche la competizione. L’Europa League è sicuramente meno prestigiosa e di fatto manca ancora un atto prima di poter alzare la coppa, ma l’entusiasmo dei nerazzurri è tornato alle stelle. Merito di una prestazione convincente, con il punteggio condotto dall’inizio alla fine e pratica archiviata a un quarto d’ora dal termine. Scatenato un altro argentino, Lautaro Martinez, consigliato proprio da Milito e tornato ai livelli dello scorso inverno. Le voci di mercato, con il possibile passaggio al Barcellona lo avevano scosso, ridimensionandone il rendimento. Contro lo Shakhtar, invece, il numero 10 nerazzurro si è ripreso la scena con una doppietta fantastica e un assist al bacio per il primo sigillo di Lukaku. Il belga ha raggiunto quota 33 centri stagionali con la personale doppietta messa a segno all’84’, portandosi a meno 1 dal record di Ronaldo in nerazzurro.

La squadra di Conte si è dimostrata nettamente superiore, sia fisicamente che tatticamente, non lasciando scampo alla compagine ucraina di Castro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è lo scambio con il Torino: l’affare

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

Di seguito il tabellino e i voti assegnati ai giocatori di Inter e Shakhtar Donetsk, al termine della semifinale di Europa League, oltre al link per guardare in anteprima gli Highlights del match.

INTER: Handanovic 6; Godin 7, De Vrij 7, Bastoni 6,5; D’Ambrosio 7 (80′ Moses s.v.), Barella 7,5, Brozovic 7 (85′ Sensi s.v.), Gagliardini 6,5, Young 6 (66′ Biraghi 6); Lukaku 8 (85′ Esposito s.v.), Lautaro 8 (80′ Eriksen 6). All. Conte 8

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov 5; Dodò 5, Krivtsov 4,5, Khocholava 4,5, Matviyenko 5; Marcos Antonio 6, Stepanenko 5; Marlos 5,5 (75′ Konoplyanka 5), Alan Patrick 5 (59′ Solomon 5), Taison 5; Junior Moraes 5. All. Castro 4,5

Ammoniti: Taison (S)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Shakhtar Donetsk >>>