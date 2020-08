Instagram, carta di identità verrà richiesta agli account per certificare che dietro un profilo ci sia una persona vera, in carne ed ossa, per evitare che gli account fake prendano il sopravvento.

Instagram è sempre di più la piattaforma del momento. Comprata da Zuckerberg diversi anni fa, ormai il rettangolino rosso e viola domina su tutte le home dei cellulari del mondo. Sempre più persone si registrano, sempre più contatti interagiscono, sempre più influencer prendono il largo e vantano milioni di visualizzazioni. C’è infatti un vero e proprio mercato su Instagram, con i profili più seguiti che guadagnano migliaia di euro per una semplice foto con un prodotto, per fare pubblicità, spesso anche nascosta. Anche per questo il social network ha deciso di avviare dei controlli interni per controllare i profili e per eliminare tutti quelli che aprono account fake, dei bot senza umani a controllare il profilo.

Instagram, carta di identità richiesta: è guerra ai profili fake

Avere account fake significa molti problemi. Gli influencer possono comprare followers, pagando pochi euro per un ritorno importante in termini di visibilità e quindi anche economici. Inoltre gli account fake possono essere usati per attaccare qualcuno, per spiare delle persone, per lasciare commenti negativi e per bullizzare le persone online. Anche per questo Instagram ha annunciato che da ora in poi ci saranno dei controlli importanti per assicurarsi che non ci siano account fake. I profili che verranno segnalati o che si comporteranno in maniera “anomala” verranno contattati e sarà chiesta da Instagram la carta di identità della persona dietro al gruppo. Nel caso in cui questa informazione non verrà fornita, l’account subirà delle penalizzazioni molto pesanti. Insomma, da ora si cambia su Insta.

