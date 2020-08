Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo fine all’obbligo da parte dei genitori di mantenere i figli grandi disoccupati

Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è espressa contro una madre ed un figlio che pretendevano il versamento di un assegno da parte dell’ex marito per il ragazzo ultratrenne senza lavoro. “L’assegno di mantenimento non è una copertura assicurativa”, hanno chiarito dal tribunale. Esso infatti serve per completare il percorso formativo di un figlio, non è una polizza senza scadenza. Al giorno d’oggi sono troppi gli esempi di ‘ragazzoni’ (principalmente sono uomini) che restano a casa di genitori spesso anziani facendo leva sulla famiglia per sostenersi.

Figli a casa, la sentenza mette fine all’assistenzialismo obbligatorio

La sentenza 17183 mette dunque fine all’obbligo da parte dei genitori di corrispondere dei soldi ai figli che, ormai troppo grandi, si fanno ancora mantenere. Ora, dopo aver concluso la propria formazione, dovranno provvedere a se stessi in autonomia.

La condizione di disoccupato, generata sicuramente anche da un’epoca complessa sotto certi aspetti, è una condizione che “va superata tramite l’impegno”.

Nel caso citato inoltre, l’ex marito di 60 anni era tornato a vivere dalla madre anziana dopo la chiusura della ferramenta in cui lavorava. Il figlio invece può contare su contratti a tempo indeterminato di circa 20mila euro da professore di musica.

I giudici sono al lavoro per disciplinare il passaggio dall’assistenzialismo all’auto responsabilità. Il passaggio da famiglia a società deve essere obbligato. Questo è quanto riportato dal Corriere della Sera.

