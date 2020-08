A Crema proseguono le indagini per la scomparsa di una donna di 39 anni. Ritrovata in una frazione di Crema la sua auto carbonizzata.

È successo a Crema. Una donna di 39 anni, Sabrina Beccalli, sabato mattina ha lasciato il figlio di 15 anni a casa di amici dopodiché è scomparsa. L’auto di sua proprietà, una Fiat Panda, è stata ritrovata carbonizzata dalle forze dell’ordine in una frazione del cremasco. All’interno della vettura c’era anche un cane ucciso dalle fiamme.

La Procura di Crema sta effettuando tutte le indagini necessarie per ritrovare la donna di 39 anni scomparsa da sabato.

Crema, donna di 39 anni scomparsa da 48 ore

Le ricerche proseguono senza sosta e nelle indagini sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante del Nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona ha evidenziato che “allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi”.

Le ricerche della 39enne sono iniziate nella notte di Ferragosto, quando alcuni abitanti di Vergonzana, una piccola frazione di Crema, hanno chiamato i vigili del fuoco per avvertirli di aver visto un auto in fiamme. Le forze dell’ordine, subito dopo essere stati contattati, si sono recati sul luogo. In quel momento, dopo aver effettuato varie ricerche sono risaliti alla proprietaria della Fiat Panda: Sabrina Beccalli.

La signora non era raggiungibile a telefono e nella giornata di ieri, ascoltando anche i suoi parenti, i carabinieri hanno capito che da sabato la 39enne non dava sue notizie.

Quel sabato mattina, infatti, Sabrina aveva portato il figlio da alcuni amici per una gita in piscina, assicurando che li avrebbe raggiunti a mezzogiorno. Da allora della donna non si è più saputo nulla. La preoccupazione dei famigliari è diventata paura quando le forze dell’ordine hanno ritrovato l’auto bruciata.

Nella Fiat Panda è stato rinvenuto il corpo di un cane carbonizzato dalle fiamme, ma questo è un mistero: il cane non sembra essere di proprietà della donna.

