Covid-19: Esther Morales de Willcarani, sorella dell’ex presidente boliviano Evo Morles, è morta in un ospedale di Oruro. Il fratello: “Per me era come una madre”.

Bolivia: la sorella dell’ex presidente Evo Morales ha perso la vita a seguito dell’aggravarsi della sua situazione clinica, già particolarmente precaria. Le molteplici patologie si sono aggravate anche a causa dell’effetto Covid-19. A lanciare la triste notizia è stata l’agenzia di informazione Ansa che ha anche riportatol le parole dell’ex presidente, il quale, in esilio, non può offrire l’estremo saluto alla sorella.

L’ex presidente ha lanciato un commovente messaggio attraverso il suo canale Twitter, dove ha portato alla luce tutto il suo dolore per la scomparsa di Esther: “Mi addolora non poter rendere l’estremo saluto a mia sorella, che per me era come una madre. Avrei voluto ringraziarla per il suo amore, la sua onestà ed il coraggio”.

Leggi anche >>> Covid, aumento dei casi: parla il capo del Comitato tecnico scientifico

Covid-19: morta Esther Morales de Willcarani, sorella dell’ex presidente boliviano

Nel commovente messaggio lanciato da Evo Morales, traspare tutta la solidarietà mostrata da Esther nel momento di più alta difficoltà per il fratello: “mi ha accompagnato e sofferto chiedendo la mia libertà”, con chiaro riferimento al momento del suo arresto a Oruro. Al momento, Morales si trova esule in Argentina e, dunque, non può rendere l’ultimo saluto a sua sorella. Speranzoso nel rientro, che potrebbe verificarsi con una vittoria elettorale, Evo Morales spera di poter salutare Esther.

Anche la presidentessa Jeanine Anez ha dimostrato solidarietà alla famiglia Morales, sul suo canale Twitter: “La salute, la vita, e la tristezza per una morte sono cose che vanno oltre la politica”.

Me duele no despedirme de mi hermana, que era una madre para mí, para agradecerle por su amor, su honestidad y valor acompañándome y sufriendo hasta detenciones, como en Oruro, en 2002, por pedir mi libertad. pic.twitter.com/3njIiOcHvH

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24