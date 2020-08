Covid-19, chiusura discoteche: pronto il ricorso al Tar dei gestori. Il sindacato del Silb Fipe ha annunciato che chiederà la riapertura immediata delle attività

La chiusura delle discoteche e il conseguente giro di vite alla movida continua a far discutere. La decisione del governo, per molti tardiva, si è resa necessaria per contrastare il nuovo innalzamento dei contadi di Covid-19 nel nostro paese. Vedendo quanto succede nel resto d’Europa, il premier Conte ha deciso di correre ai ripari, dopo aver sentito il parere del ministero della Salute. La scelta però non è stata digerita dai gestori delle attività ricreative delle nostre località turistiche. Il sindacato dei gestori, il Silb Fipe (associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), ha infatti annunciato l’intenzione di presentare ricorso al Tar del Lazio per chiedere la riapertura immediata dei locali. A comunicarlo è stato il presidente del sindacato, Maurizio Pasca.

“La chiusura è ingiustificata. Ci sono assembramenti in tutti i luoghi di villeggiatura, dai ristoranti alle spiagge, perchè scegliere di penalizzare solo la nostra categoria?”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Discoteche, il governatore Emiliano: “Danni gravissimi, chiesto sostegno al Governo”

Covid-19, chiusura discoteche: pronto il ricorso al Tar del sindacato dei gestori

Il presidente del Silb Fipe lancia poi una staffilata ai giovani d’oggi, reali responsabili a suo avviso dei problemi attuali.

“I ragazzi sono spesso maleducati e poco inclini al rispetto delle regole. Purtroppo non ricevono le sanzioni che meriterebbero, altrimenti non si comporterebbero così a cuor leggero“.

Poi Pasca aggiunge: “Se hanno deciso di fare come gli pare non possiamo pagarne noi le conseguenze. Il rimedio è far rispettare le regole con sanzioni per la responsabilità soggettiva di ognuno. In più dobbiamo sottolineare che dal 13 giugno non sono stati riscontrati casi nelle discoteche ma solo dai vacanzieri che tornano dall’estero. Perchè dobbiamo pagare noi?”

Tuttavia il Viminale sembra irremovibile e ha già disposto l’uso delle mascherine nelle zone della movida dalle 18 alle 06 anche all’aperto. Sono state inviate delle circolari ai prefetti per convocare i Comitati provinciali dell’ordine e della sicurezza. Lo scopo è quello di intensificare la vigilanza sul territorio per far rispettare le nuove ordinanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Savona, chiusura discoteche dopo controlli anti-covid

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24