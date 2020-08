Covid-19, bollettino del 17 agosto: la Protezione Civile comunica il numero dei contagiati così come quello dei morti. La situazione

La Protezione Civile pochissimi minuti fa ha comunicato la situazione riguardante i numeri delle ultime 24 ore in merito al coronavirus. Negli ultimi giorni la risalita della curva epidemica ha costretto il governo a chiudere le discoteche in tutta Italia, anche all’aperto, ed a disporre l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00.

Rispetto ad ieri i numeri sono migliorati. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi, pari a 320 unità, hanno portato i casi totali a 254.325. I decessi sono stati 4, mentre i guariti 182 (203.698 il totale).

LEGGI ANCHE—> Mascherine obbligatorie da oggi, tutte le regole da rispettare

Covid-19 bollettino, la situazione regione per regione

Negli ultimi giorni la Lombardia non sembra vivere più una situazione a sé e, nonostante i nuovi positivi aumentino costantemente, i numeri non sono molto più alti rispetto alle altre regioni. Nelle ultime 24 ore ad avere l’incremento maggiore il Lazio con +51, poi Veneto con +46 ed ancora, appunto, la Lombardia (+43). Lieve impennata anche in Campania che registra un +34. L’incremento zero si è registrato solamente in Molise e Basilicata.

LEGGI ANCHE –> Scuola, il comitato tecnico scientifico parla delle norme da adottare

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24