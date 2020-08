Novità importanti per quel che riguarda la produzione del vaccino anti-covid. In Cina è stato rilasciato il primo brevetto per il vaccino contro il coronavirus.

Nelle ultime ore il gruppo farmaceutico CanSino Biologics ha registrato il primo brevetto anti-Covid Ad5-nCoV. Novità importante questa che arriva dalla Cina nel momento in cui i contagi nel mondo e in Italia sono in aumento.

Lo sviluppo del farmaco dell’azienda CanSino Biologics, è nato dalla collaborazione con l’Istituto di Biotecnologia dell’Accademia di Scienze Mediche Militari. L’Ad5-nCoV è stato approvato lo scorso 11 agosto dalla National Intellectual Property Administration cinese mentre il 20 luglio erano stati diffusi i risultati della fase 1 e 2. I test avevano mostrato un buon livello di sicurezza e di risposte immunitarie.

Dalla Cina il primo brevetto per il vaccino anti-covid

Con il supporto del governo cinese, l’azienda farmaceutica CanSino sarebbe pronta a produrre dalle 100 alle 200 milioni di dosi annuali da distribuire in tutto il mondo.

Questi risultati stanno avendo un notevole impatto anche dal punto di vista finanziario. La notizia, che ha subito fatto il giro del mondo, ha convinto gli investitori a investire nella borsa di Hong Kong, facendo balzare il titolo della CanSino Biologics di oltre il 14% in un solo giorno.

