La situazione legata al coronavirus in Marocco è davvero critica: le terapie intensive infatti sono al collasso. Critiche al governo che aveva promesso 3000 letti, mai arrivati

La situazione legata al coronavirus in Marocco appare alquanto critica con le terapie intensive che sono praticamente al collasso. Soli 150 ricoveri con 71 pazienti intubati sono riusciti a mettere in ginocchio gli ospedali mentre nel paese il tasso di progressione del virus viaggia a 4 casi ogni 100mila abitanti.

Da parte della stampa locale arrivano le critiche al governo che poco tempo fa aveva annunciato l’arrivo di ben 3000 letti per aiutare le strutture ad accogliere i pazienti da terapia intensiva. I contagiati totali in Marocco sono 39.241 di cui 10.986 attuali. I morti nel complesso, purtroppo, sono 611 mentre i guariti ben 27.644.

LEGGI ANCHE—> Vicenza, 15enne investita e uccisa: si indaga sul pirata della strada

Coronavirus, Marocco in difficoltà: pronto lo sciopero dei camici bianchi

Mentre i medici, in questi fine settimana, hanno fatto i salti mortali, i sindacati hanno annunciato scioperi per il 19, 22 e 23 agosto (tranne in casi di rianimazioni ed urgenze). Sono previste marce di camici bianchi in tutto il paese. Già prima della pandemia oltre mille medici avevano presentato le dimissioni al ministro della Salute a causa di situazioni di lavoro inaccettabili.

Attualmente la capacità ospedaliera in Marocco è di 23 mila letti di cui 13.456 destinati al trattamenti dei casi da Covid-19 e 642 alle terapie intensive. Le strutture pubblica hanno in totale 200 medici rianimatori e possono gestire non oltre 400 pazienti. A mancare, come ammette la stampa locale, sarebbero 1300 rianimatori specialisti. La mancanza di personale, più o meno importante, si estendi in tutti i campi sanitari.

LEGGI ANCHE—> Covid, aumento dei casi: parla il capo del Comitato tecnico scientifico

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24