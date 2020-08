Il coronavirus torna a spaventare l’intero globo terrestre. Politici e imprenditori studiano il modo migliore per affrontare questa nuova ondata. Ryanair, una delle maggiori compagnie aeree, ha deciso di ridurre del 20% la capacità di volo

Il coronavirus torna a spaventare il nostro Paese e il resto del mondo. L’aumento esponenziale dei casi da Covid-19, sta facendo riflettere tutti: politici e imprenditori fra tutti. In tal senso, in seguito al propagarsi della pandemia, la preoccupazione inizia a farsi sentire anche sulla programmazione delle compagnie aeree.

Tra queste c’è Ryanair, una delle compagnie aeree più blasonate, che nella giornata di oggi ha deciso di effettuare un taglio del 20% della capacità di volo nei mesi di settembre ed ottobre.

La decisione di effettuare questo importante taglio è dovuto alla riduzione delle prenotazioni negli ultimi 10 giorni. In seguito alla diffusione del virus le persone non sono più sicure di volersi spostare. Il virus si sta diffondendo a macchia d’olio sull’intero globo terrestre e da qui la decisione di Ryanair di ridurre la sua capacità di volo del 20% a settembre e ottobre.

Potrebbe interessarti anche: Instagram, carta di identità richiesta: è guerra ai fake

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, il bollettino del 17 agosto: 320 contagi e 4 decessi

I motivi della scelta di ridurre del 20% la capacità di volo

La stessa azienda, attraverso una nota ufficiale ha sottolineato che “la maggior parte dei tagli riguarderà la riduzione della frequenza piuttosto che la chiusura di rotte. Il tutti si concentrerà sui paesi in cui la pandemia sta assistendo a innalzamento dei casi in modo esponenziale”, vale a dire Spagna, Francia e Svezia.

“Questi tagli di capacità e riduzioni di frequenza per i mesi di settembre e ottobre”, ha detto un portavoce di Ryanair “sono necessari data la recente debolezza delle prenotazioni future a causa delle restrizioni per la ripresa del covid-19 in un certo numero di paesi dell’Ue” .

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, vaccino: dalla Cina arriva il primo brevetto

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24