Coronavirus, nuovo positivo in Serie A: è un giocatore del Cagliari. La società sarda lo ha comunicato poco fa attraverso una nota ufficiale

La Serie A è appena finita ma i casi di Covid-19 continuano ad arrivare. Fortunatamente il torneo si è concluso senza grosse emergenze, con tutte le squadre che hanno rispettato i protocolli e nessuno ha accusato problemi gravi. Alcuni membri dello staff del Parma sono risultati positivi dopo la trasferta di Roma, ma con l’auto isolamento non hanno creato complicazioni al resto della squadra. Ora però il problema è rappresentato dalle vacanze. Dopo il rompete le righe, i calciatori non impegnati nelle coppe europee sono partiti per le ferie, in giro per il mondo. alcune zone sono in condizioni di gran lunga peggiori rispetto alle nostre e purtroppo anche il calcio non fa eccezione. Kiril Despodov, giovane attaccante bulgaro ha contratto il Covid-19 proprio in patria, così come certificato da una nota del Cagliari.

Coronavirus, nuovo positivo in Serie A: si tratta di Despodov del Cagliari

Il Cagliari ha dato la conferma della positività di Despodov attraverso una note ufficiale sul sito del club.

“Il ragazzo è risultato positivo al coronavirus in queste ore. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. L’attaccante non presenta alcun sintomo e ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario. Al termine di tale periodo potrà tornare in Sardegna e iniziare il periodo di preparazione fisica con il resto dei compagni“.

La stagione della Serie A inizierà il prossimo 19 settembre.

