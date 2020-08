Caronia: proseguono, incessantemente, le ricerche del piccolo Gioele. Al quattordicesimo giorno di ricerche, le autorità ispezionano anche casolari abbandonati.

Dopo il ritrovamento della madre, la 43enne Viviana Parisi, trovata senza vita nelle campagne di Caronia, proseguono incessantemente le ricerche del piccolo Gioele Mondello. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i militari della sezione “Carabinieri Cacciatori Sicilia” si stanno impegnando con ogni mezzo per trovare tracce del bimbo, di 4 anni, scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre. Di solito, come ricorda Ansa, questa sezione speciale dell’arma è impegnata a ricercare latitanti.

Caronia: i Carabinieri ispezionano anche casolari abbandonati per trovare Gioele

Come riporta l’agenzia Ansa, la Guardia di Finanza, in collaborazione con Polizia, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, si sta impegnando con ogni mezzo per cercare, mediante l’utilizzo di speciali cani, il bambino. Mentre le squadre sono alla ricerca, i militari dell’Arma stanno invece ispezionando anche i casolari abbandonati. Da quanto si apprende, potrebbe verificarsi nei prossimi giorni un vertice in Prefettura, in merito alle ricerche.

Come riporta Skytg24, sono diverse le ipotesi al vaglio: tra queste vi è quella di una possibile aggressione da parte di cani. La tesi è avvalorata dal fatto che sulle gambe della vittima (la madre del piccolo Gioele) sono stati ritrovati segni di morsi. A Ferragosto, infatti, il proprietario di due rottweiler che sarebbero stati avvistati nei boschi di Caronia è stato interrogato. C’è poi un’altra ipotesi, su cui si sta lavorando. Secondo tale ricostruzione, il piccolo sarebbe morto dopo un incidente stradale, avvenuto nella galleria dell’autostrada Messina-Palermo. Successivamente, la donna si sarebbe allontanata, con il corpo del bimbo e in seguito lo avrebbe sotterrato, per poi togliersi la vita. Ma queste, per l’appunto sono soltanto ipotesi. Le ricerche continuano incessantemente.

