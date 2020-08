Caldo record nella Death Valley, in California. E’ la temperatura più alta mai registrata a partire dal 1913.

La colonnina di mercurio, oramai relegata tra gli oggetti vintage ma sempre presente nell’immaginario collettivo, ha raggiunto in California temperature da record. Il picco massimo è stato registrato, non a caso, nella Death Valley (in italiano la Valle della Morte), una delle aree desertiche più celebri degli Stati Uniti all’interno dell’omonimo parco naturale. Si tratta della temperatura più alta registrata sul pianeta nel corso dell’ultimo secolo, ben 54.4 gradi centigradi.

Un’impennata che, come riportato dal Los Angeles Times, ha inevitabilmente allertato le autorità locali in tutta la California. L’appello alla cittadinanza è stato quello di ridurre il più possibile il consumo di energia elettrica, nella fascia oraria che va dalle 15 alle 22, almeno fino a mercoledì prossimo.

Caldo record, in California temperatura più alta dal 1913

Un sovraccarico della rete elettrica potrebbe infatti rappresentare una minaccia non da poco. Gli accorgimenti raccomandati dalle autorità riguardano in particolar modo l’utilizzo degli impianti di climatizzazione. Chiunque abbia mai visitato gli Stati Uniti sa bene quanto gli americani facciano un uso massiccio dei condizionatori, tanto negli esercizi commerciali quanto nelle abitazioni private.

In tal senso l’ente dell’energia ha raccomandato di impostare i termostati non al di sotto dei 25 gradi, utilizzare quando possibile i ventilatori ed in generale evitare gli sprechi, dalle luci agli elettrodomestici. Tornando alla Death Valley invece, parliamo in generale di una delle zone più calde della Terra in assoluto. Da maggio a settembre le temperature durante il giorno oscillano tra i 45 e 50 gradi di media, scendendo poi nel corso della notte intorno ai 25-30°. Il picco massimo è stato registrato il 16 settembre 1913, quando venne raggiunta la temperatura record di 56.7 gradi.

