Calciomercato, Lazio beffata: David Silva firma per un altro club. il giocatore spagnolo del Manchester City ha deciso nelle ultime ore di tornare a giocare nella Liga

Doveva essere la ciliegina sulla torta di una campagna di rafforzamento che la Lazio aveva progettato per affrontare al meglio la prossima Champions League. David Silva era il giocatore scelto per alzare l’asticella in mezzo al campo e donare quello spessore nell’ultimo passaggio in grado di esaltare ancor di più le doti di Immobile. Tare e Lotito hanno provato di tutto per convincere la mezzala del Manchester City, in scadenza di contratto quest’estate. Dieci milioni di euro in tre anni era l’emolumento netto messo sul piatto dei biancocelesti che sembrava essere stato accettato dall’entourage del calciatore. Poi nelle ultime ore si era iniziato a parlare di un possibile inserimento della Juventus e di una risposta che tardava ad arrivare. Ulteriore notizie di un allontanamento che hanno trovato la definitiva conferma nella serata di oggi. Silva torna in Spagna, niente Serie A.

Calciomercato, Lazio beffata: David Silva firma per la Real Sociedad

La Real Sociedad ha trovato l’intesa definitiva con David Silva e lo riporterà in Liga nella prossima stagione. Dopo 10 stagioni trascorse con il Manchester City in Premier League, con tanto di 4 titoli conquistati e una consacrazione internazionale, il giocatore ha sentito il bisogno di tornare a casa. A quanto pare sarebbe stato decisivo anche il parere della moglie e della famiglia, vogliosa di riavvicinarsi alle proprie origini. Il fantasista spagnolo aveva costruito le sue iniziali fortune con il Valencia, arrivando poi con la nazionale delle “Furie Rosse” a conquistare sia il titolo mondiale che il titolo europeo.

La Real Sociedad ha lanciato un tweet di benvenuto.

🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin…#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020

