L’imprenditore Flavio Briatore a Montecarlo inaugura la sua nuova pizzeria Crazy Pizza che, però, alimenta già le prime critiche sul web

Flavio Briatore è uno degli imprenditori più influenti d’Italia e nel mondo ed ha appena inaugurato il locale Crazy Pizza a Montecarlo, dopo aver aperto già due sedi a Londra e Porto Cervo, ma ha suscitato già le prime polemiche. Il motivo è legato al modo di preparare la pizza e dal suo aspetto, molto lontano dagli standard classici.

“A me non sembrano lievitate al punto giusto. Belle fini come piacciono a me però non sono lievitate”. O anche: “Pane azzimo condito come una pizza… non chiamatela pizza per favore, chiamatela piadina”. Questi alcuni commenti degli utenti.

LEGGI ANCHE—> Olivia Palladino e la borsa di Hermès: polemica per la fidanzata di Conte

Crazy Pizza di Flavio Briatore poco igienico – VIDEO

Le critiche sono suscitate anche a causa del video postato da Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, che riprendeva il pizzaiolo del locale far volteggiare l’impasto extra large sopra la testa. Molti hanno polemizzato sulla scarsa igiene della situazione, visto che molti hanno notato come la pizza sfiori i capelli del pizzaiolo. Nei commenti al post c’è chi scrive “Non è igienico”, chi invece ironizza “Grande Pizza con strusciata di capelli”. Un altro ancora: “Bello lo spettacolo… ma io non la mangerei”.

Visualizza questo post su Instagram Abbiamo ordinato una piccola crazy pizza😂😂😂#crazy #pizzatime Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 14 Ago 2020 alle ore 12:36 PDT

LEGGI ANCHE—> Bronzi di Riace, nuove ipotesi sulle origini: non erano due