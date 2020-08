Anche la cancelliera Merkel si schiera dalla parte dei manifestanti sugli scontri in Bielorussia. Un’altra condanna all’operato di Lukashenko dopo le parole del pomeriggio del Ministro degli Esteri inglese.

In Bielorussia, la situazione per il premier Lukashenko inizia a farsi sempre più complicata. Questi infatti continua a ribadire che le richieste dei manifestanti non saranno accolte e che non ci saranno nuove elezioni nel paese. Una posizione ribadita anche nella giornata di oggi durante un incontro con dei lavoratori in una fabbrica della capitale. Il premier bielorusso ha però perso il supporto dell’Unione Europea. Dopo le violenze compiute dalla polizia nei giorni scorsi contro i manifestanti, i leader europei hanno indetto dei vertici straordinari schierandosi con quest’ultimi, e annunciando la possibilità di colpire l’esecutivo con delle sanzioni. Tra questi, Germania e Inghilterra sono al momento i due paesi che hanno deciso di prendere una posizione ancora più forte, condannando apertamente l’operato di Lukashenko.

Bielorussia, il discorso della Merkel al direttivo della Cdu

E la cancelliera Angela Merkel, durante un discorso al direttivo della Cdu, ha fatto capire chiaramente da che parte ha intenzione di schierarsi il suo governo. Se da un lato ha ribadito la necessità di agire “in modo intelligente” sostenendo le proteste ma evitando qualunque tipo di interferenza, dall’altro durante il suo intervento la cancelliera ha affermato che “il nostro cuore batte con i dimostranti“. Una frase che fa chiaramente comprendere la posizione del suo esecutivo in merito. Lukashenko dunque deve adesso sperare nel sostegno incondizionato di Mosca.

Le dichiarazioni contro Lukashenko del Ministro degli Esteri inglese

Le dichiarazioni della cancelliera arrivano dopo quelle di Dominic Raab, Ministro degli Esteri inglese, che in un suo tweet ha usato parole persino più eloquenti per commentare l’operato e la posizione del governo bielorusso. Raab ha infatti scritto che “la violenza contro manifestanti pacifici in Bielorussia è terribile. Il Regno Unito non accetta i risultati di elezioni fraudolente e chiede un’indagine urgente dell’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) sulle gravi irregolarità e la repressione che ne è seguita”.

