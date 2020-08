In Bielorussia i lavoratori hanno deciso di scioperare contro il premier Lukashenko chiedendo nuove elezioni e la fine della violenza contro i manifestanti.

In Bielorussia, molti lavoratori hanno deciso di entrare in sciopero per protestare contro il premier Lukashenko. Il portale internet Tut.by riferisce che dopo la decisione di non presentarsi al lavoro, i cittadini stanno formando dei comitati e si preparano adesso ad informare aziende ed amministrazione che la produzione sarà interrotta. I lavoratori vogliono inoltre avanzare delle precise richieste politiche a motivazione di questo sciopero. Questi chiedono infatti che sia messa fine alle violenze della polizia sui manifestanti e che si indicano nel paese nuove elezioni. Lo sciopero ha coinvolto anche i dipendenti della tv di stato. Intanto, il premier Lukashenko ha incontrato alcuni lavoratori di una fabbrica della capitale. Nel corso dell’incontro ha ribadito che non ci saranno nuove elezioni.

Un nuovo vertice europeo per discutere della situazione bielorussa è stato convocato per mercoledì. A darne l’annuncio è stato Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo con un tweet dove ha scritto che “i bielorussi hanno il diritto di decidere del loro futuro ed eleggere liberamente il loro leader. Le violenze contro i manifestanti sono inaccettabili e non possono essere autorizzate“. La situazione diventa sempre più complicata per Lukashenko, con il governo tedesco che si è esposto pubblicamente dichiarando che la possibilità di applicare delle sanzioni al paese è tutt’altro che remota. Dello stesso avviso anche il Ministro degli esteri britannico Dominic Raab che ha affermato che “la violenza contro manifestanti pacifici in Bielorussia è terribile. Il Regno Unito non accetta i risultati di elezioni fraudolente e chiede un’indagine urgente dell’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) sulle gravi irregolarità e la repressione che ne è seguita”.

