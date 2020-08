Gli sviluppatori di Whatsapp hanno pronto un aggiornamento legato agli sticker animati: scopriamo di cosa si tratta

Da un po’ di tempo su Whatsapp sono arrivati ufficialmente gli sticker animati che stanno spopolando tra gli utenti, ma gli sviluppatori lavorano per un’altra funzione legata a quest’aspetto.

Infatti, a breve, dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento comprensivo della funzione ‘ricerca’ per trovare facilmente gli adesivi da inviare. Essa è molto utile soprattutto quando si hanno centinaia di sticker sullo smartphone ed è difficile trovare quello desiderato. Il suo arrivo non ha una data certa, ma nelle ultime ore si intensificano le voci ed i dettagli in merito.

Whatsapp, come funziona l’opzione ‘ricerca’ per gli sticker

Per ora lo strumento è disponibile nella versione 2.20.198.5 di WhatsApp beta per Android. Secondo quanto riferito da WABetaInfo, in realtà sono stati trovati degli screenshot all’interno del codice dell’app e non la funzione vera e propria.

Nonostante ciò, non dovrebbe essere un lavoro di sviluppo particolarmente difficile e quindi la versione ufficiale potrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane. Per quel che riguarda l’utilizzo, basterà cliccare sulla buca della ricerca per far apparire gli sticker installati e suddivisi in base al tema, ma anche per i diversi stati d’umore (felicità, tristezza, amore etc…).

Intanto, restando in tema adesivi, gli sviluppatori hanno appena rilasciato i nuovi pacchetti YaYa e Hacker Girl che possono essere scaricati tramite lo store di Whats.

Gli altri aggiornamenti in cantiere, i quali richiederanno maggior tempo, riguardano la possibilità di usare uno stesso account su più dispositivi (fino a 4). Possibile anche l’unione delle chat di WA con Facebook ed Instagram.

Animated stickers are available now. pic.twitter.com/gYNQyqCoe6 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020

