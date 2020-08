I dati di Confcommercio relativi alle vacanze estive degli italiani parlano di una forte crisi delle città d’arte e di un incremento di fatturato per le località di mare.

Il fatturato delle cosiddette “città d’arte” hanno subito, nell’ultimo periodo, cali che vanno dal 30 al 50%. Come riporta Tgcom24, Confcommercio fa però sapere che la situazione, al mare, è totalmente diversa, dal momento che non si trova un posto al ristorante almeno fino al prossimo 24 agosto. In base alle stime registrate, circa il 70% delle attività delle città ha preferito chiudere. Quelle che invece hanno deciso di tenere alzata la saracinesca stanno incassando circa il 50-60% in meno rispetto al 2019.

Le attività presenti nelle località marittime, ristoranti in primis, hanno invece registrato un aumento di prenotazioni con incrementi che toccano anche il 50%. Confcommercio restituisce i dati anche per quanto riguarda le località alpine e prealpine. Anche queste ultime stanno respirando una boccata d’aria e il mese di agosto si sta rivelando meno drammatico rispetto alle previsioni.

Confcommercio: i dati delle vacanze degli italiani

Le città, come annunciato, sono quelle che stanno soffrendo maggiormente la situazione il numero di attività che ha deciso di non aprire ne è una testimonianza. Va da sé che anche la situazione relativa ai saldi estivi non è delle più rosee. Dopo quindici giorni di saldi, i dati degli incassi dei negozi e delle boutique di moda parlano di un calo di circa 1,4 miliardi complessivi.

Il 53% delle aziende che ha risposto hanno fatto sapere di aver registrato un calo del fatturato pari a circa il 30% in meno rispetto all’anno precedente. Altre attività hanno registrato cali ben più alti, andando a toccare anche il 70-80%. Le località turistiche, anche in questo caso, hanno registrato qualche soddisfazione.

F.A.