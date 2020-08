Trump ha firmato l’ordinanza che costringe ByteDance a vendere le partecipazioni americane di Tik Tok entro novanta giorni. Dura reazione da parte del governo di Pechino.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un’ordinanza che obbliga ByteDance a vendere entro novanta giorni le partecipazioni americane dell’azienda del social media Tik Tok. Il decreto è stato firmato e approvato a seguito di un’indagine svolta dal Committee on Foreign Investments in the Usa. Si tratta di una commissione che si occupa di esaminare le operazioni di acquisizione che vengono condotte in America da parte di investitori stranieri. Nell’ordinanza, questo diktat imposto alla società americana viene giustificato con motivazioni che riguardano la tutela della sicurezza nazionale. Con l’entrata in vigore di questo decreto, nessun cittadino americano non potrà più condurre nessun tipo di operazione o transazione finanziaria con ByteDance.

Trump ordina vendita Tik Tok, la reazione del governo Usa

È stato però fissato un limite di tempo di quarantacinque giorni per permettere a Microsoft di poter concludere le trattative per l’acquisizione di TikTok. Alcune settimane fa il Ceo dell’azienda Satya Nadella è stato a colloquio con Trump, per rassicurarlo sullo stato delle trattative e sulla reale volontà dell’azienda americana di rilevare il social. Il governo di Pechino continua a criticare fortemente la decisione di Trump. Nelle scorse settimane il Ministro degli Esteri cinese Wang Wengbin ha accusato gli Usa di “porre i propri interessi egoistici al di sopra dei principi di mercato e delle regole internazionali”. Questo decreto arriva oltretutto in un momento strategico per Tik Tok, che ha deciso di recente di rafforzare e implementare la strategia commerciale in America. L’azienda ha infatti stanziato un fondo di duecento milioni di dollari per finanziare i migliori content creator della piattaforma.

