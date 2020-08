La Turchia ha risposto con veemenza alle accuse dei giorni di Joe Biden, che ha definito Erdogan un autocrate, condannando le sue scelte politiche contro i curdi.

Durissima reazione politica della Turchia alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Joe Biden, candidato democratico Usa alle prossime presidenziali. Biden infatti nei giorni scorsi aveva criticato aspramente l’operato del governo di Erdogan nei confronti dei curdi, definendo il premier un autocrate. Inoltre aveva apertamente incoraggiato le opposizioni a fare il possibile per sconfiggerlo alle prossime elezioni. E su Twitter è arrivata la risposta del governo attraverso il portavoce di Erdogan Ibrahim Kalin. Questo ha scritto che “l‘analisi della Turchia di Joe Biden è basata su pura ignoranza, arroganza e ipocrisia, sono finiti i giorni in cui si davano gli ordini alla Turchia. Ma se ancora pensi di poterci provare, sei il benvenuto. Ne pagherai il prezzo”. In questi giorni inoltre Biden ha scelto la senatrice Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza in caso di una sua vittoria.

Leggi anche: Stati Uniti, Trump assume quattro consulenti per battere Biden

Elezioni Usa, Biden e la Harris attaccano Trump

È il primo intervento della Harris raffigura perfettamente la strategia dem per sconfiggere Trump alle elezioni. La senatrice infatti ha attaccato duramente il tycoon accusandolo di svolgere una politica fatta di odio e discriminazione. Ha poi accusato Trump e i Repubblicani di voler manipolare le elezioni in quanto preoccupati dagli ultimi sondaggi che danno Biden nettamente in vantaggio. Biden invece, in un recente intervento pubblico ha attaccato il presidente Usa in maniera ancora più pesante. Lo ha infatti accusato di tenere una linea troppo morbida con la Russia, che secondo il candidato dem sta facendo di tutto per impedire libere elezioni in America. Ha poi dichiarato che nel caso in cui venga eletto, il suo primo atto sarà quello di rinforzare la Nato attraverso una saldo dialogo con gli alleati.

Leggi anche: Elezioni Usa 2020, Biden sceglie Kamala Harris come vicepresidente