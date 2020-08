Il morso del ragno violino si è dimostrato fatale per una donna di 51 anni, morta a Marsala, nel Trapanese, dopo due settimane di terapia intensiva.

Trapani: una donna di 51 anni, di origini romene, è morta a causa del morso del ragno violino, il pericolosissimo aracnide tipico dei luoghi tropicali. Come riporta Tgcom24, la donna, dopo qualche giorno dal morso, si è recata in ospedale. Il decesso è avvenuto dopo due settimane di terapia intensiva. I giorni trascorsi dal morso all’arrivo in ospedale rispondono al fatto che il morso di questo ragno, inizialmente è indolore e, come ricorda la fonte, può avere i primi effetti anche dopo un paio di giorni.

La donna si chiamava Roxamunda Constant e risiedeva con la famiglia nella periferia della città. A distanza di diversi giorni dal morso del ragno, la donna si era recata all’ospedale Paolo Borsellino, lamentando dolori alle gambe. Dopo qualche ora dal suo arrivo in ospedale, Roxamunda è entrata in coma ed è stata immediatamente trasferita al reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Lì, la donna è rimasta per circa due settimane, prima del decesso.

Trapani: 51enne muore dopo morso del ragno violino

Come riporta Tgcom24, il pericolosissimo ragno violino si presenta nelle sue tipiche caratteristiche: il colore è marrone-giallastro. La caratteristica più peculiare è la macchia che presenta sul corpo, che ricorda proprio la forma di un violino. Le sue zampe sono particolarmente lunghe.

La cosa molto preoccupante è che il suo morso, inizialmente, non causa né dolore e neppure alterazioni cutanee. Le prime lesioni possono verificarsi dopo qualche ora, accompagnate da prurito, bruciore e formicolii. La situazione, poi, può aggravarsi, proprio come accaduto alla donna di 51 anni di Trapani, che nonostante l’arrivo in ospedale, non ce l’ha fatta.

