Il premier Erdogan ha dichiarato che la Turchia non smetterà con le trivellazioni nel Mediterraneo, nemmeno di fronte a delle sanzioni imposte dall’Unione Europea.

La Turchia non ha nessuno intenzione di smettere di ricercare fonti energia nel Mar Mediterraneo. A proposito infatti delle sempre più forti tensioni con la Grecia, il premier Erdogan ha dichiarato alla tv nazionale turca che “su questa questione il nostro Paese è totalmente nel giusto e continueremo a difendere i nostri diritti usando tutti i mezzi a nostra disposizione, non ci tireremo indietro di fronte a sanzioni e minacce”. Dichiarazioni che arrivano in seguito allo scontro di due giorni avvenuto all’est dell’isola di Rodi con una nave greca. Il governo turco infatti sostiene che l’imbarcazione greca abbia effettuato una manovra di disturbo con una nave turca addetta alle esplorazione delle acque.

Mediterraneo, la Grecia presenta un dossier all’Ue sullo scontro con nave turca

Questa avrebbe subito dei danni che l’hanno in seguito costretta al rientro. Diversa è invece la versione della marina greca sull’accaduto, che sostiene invece che lo scontro sia stato causato da un errore della nave turca. Dopo l’incidente, il Ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha redatto un dossier che ha poi presentato al consiglio europeo per condannare l’operato della Turchia. Non si è fatta attendere la risposta del premier turco che ha rivendicato l’episodio senza entrare nel dettaglio di chi abbia causato lo scontro, affermando che “lo avevamo detto, se ci attaccano pagheranno un prezzo altissimo. Oggi hanno avuto la prima risposta”. La Turchia ha deciso di riprendere le trivellazioni nel Mediterraneo subito dopo l’accordo sui confini marittimi tra Grecia ed Egitto.

